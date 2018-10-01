مدير آخر يستقيل من «سناب شات»

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

استقالت ماري ريتي، المديرة التنفيذية بشركة «سناب» المالكة لتطبيق «سناب شات»، من دورها كنائب رئيس الاتصالات، وريتي هي الموظفة التاسعة التي تنضم إلى الشركة، وعملت مع الفريق منذ 2012، كما أشرفت على الاكتتاب العام في الشركة 2017.

وفي رسالة بريد إلكتروني لموظفي «سناب»، قالت ريتي إنها ترغب في أخذ استراحة للتفكير في الخطوة المقبلة، وأضافت: لم أكن أبدًا أكثر عاطفة بشأن منتج أو شركة مما كنت عليه داخل سناب، إن هذا كان أكثر التحديات في مسيرتي المهنية.

وريتي ليست أول موظف رفيع المستوى يقفز من سفينة «سناب»، إذ شهدت الشركة مغادرة رئيس المبيعات جيف لوكاس، ومدير المكتب الاستراتيجي الرئيسي عمران خان.