ابتكار جديد لتشغيل الأجهزة الذكية

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

توصل باحثون في بريطانيا إلى وسيلة مبتكرة لتشغيل الجيل القادم من الأجهزة الذكية، التي يرتديها المستخدم، عن طريق مولدات متناهية الصغر لتوليد الطاقة الاحتكاكية. ويقصد بوسائل توليد الطاقة الاحتكاكية نوعية الأجهزة، التي تستخدم الاحتكاك بين مادتين أو أكثر سواء إن كانت مواد هجينة أو عضوية أو غير عضوية لتوليد تيار كهربائي.

وتستطيع هذه المولدات إنتاج الكهرباء عن طريق الاحتكاك مع جسم الانسان أثناء الحركة، كما يمكنها أيضا الاعتماد على مصادر أخرى لتوليد الطاقة مثل الرياح والأمواج واهتزازات الماكينات. ويقول الباحث رافي سيلفا من معهد التكنولوجيا المتقدمة في مدينة ساري البريطانية: «نشعر بحماسة بالغة بشأن فكرة وجود عالم تتوافر فيه الكهرباء بشكل مجاني ومتجدد»، مضيفا أن «الكهرباء الاحتكاكية هو وسيلة مثالية لتغذية الأجهزة الإلكترونية التي يتم ارتداؤها وأجهزة إنترنت الاشياء والتطبيقات الإلكترونية المختلفة».