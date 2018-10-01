43 مليون دولار أرباح «بلاك بيري» الربعية

المصدر: أوتاوا - وكالات

أعلنت «بلاك بيري» عن أرباحها للربع الثاني من السنة المالية 2018 ـ 2019، إذ كشفت الشركة عن ربح قدره 4 سنتات للسهم بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، بزيادة عن توقعات وول ستريت، التي توقعت سنتاً واحداً للسهم.

وارتفع صافي الدخل من 19 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي إلى 43 مليون دولار، في حين ساعدت هذه القفزة على إرسال أسهم بلاك بيري بنسبة 11.68٪ إلى 11.38 دولاراً يوم الجمعة، فقد ذكرت الشركة أن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 13٪ على أساس سنوي إلى 210 ملايين دولار.

ووفقاً لشبكة CNBC، بلغت عائدات البرامج والخدمات المؤسسية 88 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أشهر، بانخفاض قدره 3٪ عن أرقام العام الماضي.