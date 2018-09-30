«فلاي دبي» تطلق خدمة شحن الحيوانات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «فلاي دبي للشحن الجوي» أنها ستبدأ بخدمات شحن الحيوانات عبر شبكة وجهاتها. يأتي إطلاق الخدمة الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في شحنات مماثلة شملت نقل كلاب الصيد (السلوقي) وشحن سبعة صقور لمسابقة خاصة أقيمت في مدينة بيشكيك عاصمة قرقيزستان والذي نفذته الشركة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لدعم مشاركة الإمارات في هذا الحدث.

وأبرز هذا الحدث الإمكانات البارزة التي تتمتع بها «فلاي دبي للشحن الجوي» في مجال شحن الحيوانات الحية والخدمات الإضافية الأخرى التي توفرها للعملاء مثل خدمات التوصيل من الباب للباب أو من المطار للمطار وخيار حجز رحلة العودة وشحن الحيوانات الأليفة وغيرها من الحيوانات الحية.

وتخدم عملية شحن الحيوانات الأغراض الزراعية إضافة إلى حدائق الحيوان. وستخضع هذه العملية وفقاً لأنظمة وتعليمات الإياتا لضمان نقلها بسلامة وإنسانية. وخصصت «فلاي دبي» منشأة خاصة لهذه الخدمة توفر عناية خاصة للحيوانات خلال نقلها من دبي. وتشمل الخدمات الفحوص الجسدية الكاملة والتغذية والمشي والأدوية، كما تتوافر خدمة تنظيف الحيوانات الأليفة حسب الطلب.

وقال محمد حسن، نائب الرئيس في فلاي دبي للشحن الجوي: «منذ انطلاق عملياتنا في 2012، حرصنا على توفير حلول فاعلة وملائمة للعملاء في مجال الشحن الجوي، ونحن مسرورون بأن نعلن عن توفير خدمة شحن الحيوانات الحية، ونتوجه بالشكر لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لاختيارنا للعمل معهم وإتاحة الفرصة لنا للترويج لثقافة الإمارات وتراثها خلال الحدث الأخير في بيشكيك ونتطلع إلى المزايا التي توفرها هذه الخدمة لشبكة وجهاتنا».

واستطاعت «فلاي دبي» بناء شبكة واسعة بفضل اتفاقيات الشراكة التي وقعتها مع شركات الطيران الأخرى.

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