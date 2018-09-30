استطلاع «البيان»: المتاجر التقليدية تفوز بثقة المستهلك على حساب الإلكترونية

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن النسبة الأكبر من المستهلكين تثق بالمتاجر التقليدية، من حيث جودة ومواصفات المنتجات، مقارنة مع المتاجر الإلكترونية.

وكشفت نتائج الاستطلاع عبر موقع «تويتر» أن 68% من المستهلكين يثقون أكثر بالمتاجر التقليدية، عندما يتعلق الأمر بجودة المنتجات ومواصفاتها مقارنة بـ32% ممن أعربوا عن ثقته أكثر بمواقع التجارة الإلكترونية، فيما أكد 89% من المشاركين في الاستطلاع على موقع فيسبوك أنهم يثقون بالمتاجر التقليدية مقابل 11% فقط من المستهلكين الذين يثقون بالمتاجر الإلكترونية.

وجاء في نتيجة الاستطلاع، على موقع «البيان» الإلكتروني أن 83% من المشاركين أكدوا ثقتهم بالمتاجر التقليدية من حيث مواصفات وجودة المنتجات، فيما أشار 17% منهم فقط إلى أنهم يثقون بمواقع التجارة الإلكترونية.

تأتي هذه المعطيات لتؤكد هيمنة التجارة التقليدية على سوق التجزئة المحلية رغم تنامي الإقبال على مواقع التجارة الإلكترونية.

ويشير خبراء وعاملون في قطاع التجزئة إلى أن متاجر التجزئة التقليدية ومراكز التسوق في المنطقة، ستحافظ على وجودها وأهميتها الاستهلاكية مستقبلاً، فبالرغم من نمو التجارة الإلكترونية وزيادة إقبال المستهلكين عليها للشراء والتبضع، إلا أن حصتها السوقية لا تزال محدودة مقارنة بحجم ونطاق قطاع التجزئة التقليدية التي لا تزال المهيمنة على النسبة الأكبر من المبيعات وعلى القاعدة الأكبر من المستهلكين، خاصة في ظل أهميتها وجهة تسوق وترفيه رئيسية وخاصة في فصل الصيف، إضافة إلى ما توفره من تجربة تسوق مباشرة تتيح للمستهلك الاطلاع على المنتج بشكل فعلي ومباشر.

وتنعكس هذه الأهمية في الخطوة التي قامت بها عملاق التجارة الإلكترونية العالمي «أمازون» من خلال افتتاح متجر فعلي لها، وحتى في سوق الولايات المتحدة الأميركية، فإن حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة تتراوح بين 10 - 15%.

لكن في المقابل يؤكد الخبراء ضرورة تركيز شركات التجزئة التقليدية على تطوير تجربة تسوق متعددة الوسائط عبر مختلف المنصات الرقمية والمباشرة، بما يسهم في الحفاظ على قاعدة المستهلكين وزيادة تفاعلهم وجذب فئات أخرى من المتسوقين مع التأكيد على ضرورة أن تتميز قنوات البيع الرقمية، سواء تلك التابعة لشركات التجزئة التقليدية أو الإلكتروني، بالسرعة والكفاءة في الخدمات والدعم اللوجستي مع استمرار التواصل التفاعلي مع العملاء، مع توفير خيارات متنوعة للتسوق أمام المستهلك، بما يشمل التسوق الفعلي في المتجر أو عبر الإنترنت.