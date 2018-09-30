«سامتيك» تحتفل بـ15 عاماً على خدمة القطاع التقني في دبي

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «سامتيك ميدل إيست»، اليوم، بمرور خمسة عشرة عاماً على تأسيسها، إذ انطلقت الشركة في دبي عام 2003، مؤكدةً أن اختيار دبي لإطلاق مشروعاتها الطموحة جاء لأن الإمارة تمتلك أفضل بيئة حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط.

أُسّست «سامتيك» شركةً إماراتيةً لتكون واحدة من الشركات الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط في قطاع التكنولوجيا والحلول الذكية، وحرصت على أن يكون لها مكانة متميزة في دبي التي تتجه بسرعة مذهلة نحو تبنّي التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات والمجالات، حيث إن دبي هي المنصة المناسبة للانطلاق من خلالها إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن «سامتيك» تعتبر من أولى الشركات التي طوّرت أنظمة وخدمات ذكية لتحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية في دبي، وطرحتها في أسواق الإمارات والخليج، علماً بأن الشركة توظف طاقماً متخصصاً من المهندسين والمطورين والفنيين، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على تطوير وتعديل العديد من الأنظمة والحلول دون الحاجة إلى الاستعانة بأي دعم خارجي، إضافة إلى توفير أنظمة متنوعة حسب رغبة ومتطلبات الشركات والعملاء، ومن هنا تمكنّا في «سامتيك» من أداء دور فاعل في دعم جهود الإمارة في هذا المجال، حيث وجدنا المساندة والتقدير الكبيرين من مؤسسات الدولة عامة وحكومة دبي خاصة، وحصلنا على عدد كبير من الجوائز والشهادات التقديرية اعترافاً بإسهاماتنا في العديد من القطاعات.

وأضاف عبد الهادي: «نجحنا في سامتيك على مدار 15 عاماً من النمو في القطاع التقني من خلال شراكاتنا العديدة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال الذي ساعدنا على إطلاق العديد من البرامج الذكية التي ترتقي بالخدمات في مختلف القطاعات المالية والتعليمية والرياضية والصحية والاجتماعية والأمنية، مما أدى إلى وضع الشركة في مكانة متقدمة بين الشركات في الإمارات، الأمر الذي أدى إلى دخولنا في منافسة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تكريمنا عدة مرات باعتبارنا من أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لثلاث دورات كان آخرها حصولنا على المرتبة 7 من أصل أكثر من 5000 شركة شاركت في الدورة الأخيرة، كما تم تكريمنا من قبل غرفة دبي عدة مرات وذلك لمساهماتنا العديدة في مبادرات الخدمات المجتمعية، إضافة إلى حصولنا على شهادة الاستدامة لعام 2018 كما حصلنا على التقدير A+ من برنامج RATE».