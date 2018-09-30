دبي مدينة الفن المعماري المعاصر

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تواصل دبي تألقها على الساحة العالمية في الميادين كافة، بحيث أمست بوتقة تحتضن بعضاً من ذخائر الفن المعماري العالمي المعاصر، وفقاً لتقرير حديث نشره موقع «ترافيل يو اس نيوز» الأميركي.

وذكر التقرير، الذي صدر بعنوان «مدن معمارية لا يمكن تفويتها» أن مدناً مثل دبي التي تصدرت القائمة التي ضمت 8 مدن عالمية، زيارتها ضرورة لازمة لعشاق الهندسة المعمارية الحديثة، وذلك بفضل مبانيها المستقبلية، وجمالياتها الفريدة المستمدة من الحاضر كما وصفتها «كلارا سيدلاك» المحرر التنفيذي في موقع السفر «جيتستر».

ومن منظور جديد، لا بد من الانطلاق بداية من برج خليفة، أطول مبنى في العالم الذي يقف شامخاً على ارتفاع 2716 قدماً. ومن روائع الهندسة المعمارية الأخرى التي تزخر بها المدينة، برج العرب، الذي يعد من التحف المعمارية التي أبدعتها يد الإنسان، ويضم أعلى ردهة في العالم، ويعرض صورة ظليلية منحنية تعكس أشرعة السفن التي تجوب أطراف المدينة، وصولاً إلى مياه الخليج.

وبالإضافة إلى المعالم السياحية المبتكرة، فإن المدينة مزدانة أيضاً بأماكن جذب سياحية عالمية، ومراكز ترفيهية، وأيقونات على أعلى مستوى، ومن أبرز الأمثلة على ذلك سلسلة الجزر الاصطناعية الطافية فوق صفحات المياه الزمرّدية.

ونخلة جميرا هي عبارة عن جزيرة اصطناعيّة تبدو عند النظر إليها من أعلى على شكل نخلة، وهي أوّل مشروع بحري من نوعه يتمّ بناؤه في الأساس ليصبح الأعجوبة الثامنة إلى جانب عجائب الدنيا السبع، ومول دبي الأضخم في العالم. وضم التقرير إلى جانب دبي، شنغهاي وشيكاغو وروما وتشارلستون في ساوث كارولينا وديترويت ولندن ولوس أنجلوس.