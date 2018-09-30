مدير سابق بـ«فوكسكون» يسرق 2000 هاتف «آيفون»

المصدر: تايبيه - وكالات

حكمت محكمة في تايوان على مدير سابق في شركة «فوكسكون» المتولية مهمة تصنيع هواتف آيفون لصالح «آبل»، بالسجن بسبب سرقة وبيع 2000 جهاز آيفون من أجل حصد 277 ألف دولار، وتعتبر «فوكسكون»، المعروفة أيضاً باسم «هون هاي» أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم، وتقوم بتجميع أجهزة العلامات التجارية العالمية مثل أبل وسوني، وتوظف نحو مليون عامل في مصانعها في جميع أنحاء الصين.

وقالت المحكمة العليا: إن تساي يي ويي الذي كان يعمل في قسم الاختبارات بالشركة أصدر تعليماته لثمانية موظفين في مصنع «فوكسكون» في مدينة شينتشين بجنوب الصين لتهريب نماذج اختبار iPhone 5 و iPhone 5s بين يوليو 2013 وديسمبر 2014، باع تساي وشركاؤه الهواتف، التي كان من المفترض أن يتم تفكيكها، إلى متاجر في شنتشن.