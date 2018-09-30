الهند أكثر الدول إدماناً على «فيسبوك»

المصدر: سان فرانسيسكو- وكالات

يمتلك موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهرياً حول العالم، لكن هناك مجموعة من الدول التي يستخدم مواطنوها فيسبوك أكثر من غيرها، نظراً للكثافة السكانية وعدد المستفيدين من الإنترنت بها.

وأفادت آخر الإحصاءات بأن الهند جاءت كونها أكثر دولة يدمن سكانها استخدام «فيسبوك» حيث إن هناك 241 مليون مستخدم نشط شهرياً، وحلت الولايات المتحدة الأميركية ثانية بـ 240 مليون مستخدم، ثم البرازيل 139 مليون مستخدم، وإندونيسيا 126 مليون مستخدم، والمكسيك 85 مليون مستخدم، والفلبين 69 مليون مستخدم، وفيتنام 64 مليون مستخدم.