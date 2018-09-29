رئيس «تسلا» متهم بالاحتيال عبر تغريدات مضللة

المصدر: نيويورك - د ب أ

رفعت هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، تتهمه بالاحتيال بسبب «سلسلة من التغريدات المزيفة والمضللة» حول تحويل شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى شركة خاصة.

وكان ماسك فاجأ المستثمرين في السابع من أغسطس عندما نشر تغريدة قال فيها إنه يفكر في تحويل تسلا إلى شركة خاصة بسعر أسهم يصل إلى 420 دولاراً للسهم الواحد، وتم تأمين التمويل اللازم لذلك، لكن بعد أسبوعين تم إلغاء الخطط. وتبحث هيئة الأوراق المالية فرض عقوبات مالية على الشركة، قائلة إن هذه المزاعم خلقت «إرباكاً كبيراً» في أسواق الأسهم وأضرت بالمستثمرين.

وقالت هيئة الأوراق المالية في بيان: «في الحقيقة لم يناقش ماسك شروط اتفاق محددة مع أي شركاء تمويل محتملين ويُزعم أنه يعلم أن الصفقة المحتملة غير مؤكدة وتخضع لعدد من الحالات الطارئة».

وأضافت الهيئة بعد تقديم شكواها في محكمة اتحادية بالمنطقة الجنوبية من نيويورك، إن تغريدة ماسك تسببت في ارتفاع أسهم تسلا بنسبة 6% في ذلك اليوم و«أدت إلى اضطراب كبير في السوق». كما تسعى الهيئة التنظيمية إلى منع ماسك من العمل كموظف كبير أو مدير شركة عامة.وتراجعت أسهم تسلا بنسبة 10% في ساعات ما بعد التداول على خلفية تلك الأنباء.

وفي بيان وزعته تسلا ونقلته وسائل الإعلام الأميركية، قال ماسك: «هذا الإجراء الذي لا مبرر له من قبل هيئة الأوراق المالية يجعلني أشعر بحزن عميق وخيبة أمل». وأضاف: «لقد اتخذت دائماً إجراءات في مصلحة الحقيقة والشفافية والمستثمرين. والنزاهة هي أهم قيمة في حياتي والحقائق سوف تظهر أنني لم أقم بذلك أبداً بأي شكل من الأشكال».