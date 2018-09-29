«فولكسفاغن» تعتزم ربط سياراتها بالإنترنت

المصدر: فولفسبورج - د ب أ

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية، أكبر منتج سيارات في العالم، اعتزامها عقد اتفاق مع إمبراطورية البرمجيات الأميركية «مايكروسوفت» لاستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية الخاصة بالأخيرة لربط جميع السيارات التابعة للمجموعة الألمانية بالإنترنت، في إطار مساعيها للتحول إلى خدمات النقل الرقمية والذكية.

وأكدت «فولكسفاغن» أنها ستنقل جميع عروضها الرقمية من خلال تطبيق «أزور» الخاص بـ «مايكروسوفت»، لتؤسس أكبر خدمة حوسبة سحابية للسيارات في العالم. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك أكثر من 5 ملايين سيارة من «فولكسفاغن» مرتبطة بالإنترنت.