الجشع محرك البنوك والمؤسسات المالية في أستراليا

المصدر: كانبرا - د ب أ

أظهر تحقيق أجرته لجنة ملكية لصالح البرلمان الأسترالي ونشرت نتائجه، أمس، أن البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في أستراليا قامت بممارسات خاطئة على نطاق واسع مدفوعة بالجشع.

وقال رئيس اللجنة «كينث هاينز»، إن الكثير من الممارسات الخطأ التي قامت بها البنوك والمؤسسات المالية إما مرت دون عقاب أو بعقاب لا يتناسب مع خطورة الفعل.

وأضاف: «غالباً، يكون التفسير (لهذه الممارسات) هو الجشع والسعي وراء أرباح قصيرة المدى على حساب المعايير الأساسية للنزاهة».

وتخضع صناعة الخدمات المصرفية والمالية الأسترالية التي ضربتها عدة فضائح خلال الفترة الأخيرة لتحقيق قوي، وهو ما كشف عن العديد من الأخطاء والمخالفات وسوء الأداء وحالات الفساد الخطيرة.

وقال هاين: إن البنوك تحصل من الناس على رسوم مقابل أي استشارة مالية، رغم أن البنوك فعلياً لا تقدم أي خدمة لهؤلاء الأشخاص، وهو ما يوصف بأنه مشكلة كبيرة متأصلة، وهي شكل من أشكال «عدم النزاهة»، ولا «يجب التسامح معها».