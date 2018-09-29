«سياحة أبوظبي» تفوز بجائزة «أفضل هيئة»

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بجائزة «أفضل هيئة سياحة» ضمن جوائز «تي تي جي ترافيل» السنوية التي أقيمت أخيراً في لندن.

ونالت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المركز الأول في فئة «أفضل هيئة سياحة»، متقدمة على الجهات المرشحة الأخرى ومنها «بربادوس للسياحة والتسويق»، والعلامة التجارية التي تمثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا، وسياحة جنوب أفريقيا، والديوان الوطني التونسي للسياحة، وسياحة وفعاليات كوينزلاند، وسياحة أستراليا.

وأشادت لجنة التحكيم بمكتب الدائرة الخارجي في المملكة المتحدة، وجهوده لتعزيز أطر التعاون مع وكلاء السفر البريطانيين من خلال تنظيم فعاليات ودورات تدريبية وورش عمل، بالإضافة إلى رحلات تعريفية إلى أبوظبي. وأشارت اللجنة بصفة خاصة إلى نمو عدد النزلاء من المملكة المتحدة بالمنشآت الفندقية في الإمارة بنسبة 13٪.