«طيران الإمارات».. 33 عاماً من التميز

المصدر: إعداد: عمرو عادل ــ غرافيك: حسام الحوراني

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مع اقترابها من عامها الثالث والثلاثين، أصبحت طيران الإمارات واحدة من أكبر وأشهر الناقلات الدولية، وتمكنت من تغطية قارات العالم الست، وباتت تعد من أسرع الناقلات نمواً، ونالت العديد من الأرقام العالمية بفضل جودة خدماتها.

20 % حصة «طيران الإمارات» في أطول الرحلات التجارية عالمياً

90 مليار درهم تكاليف التشغيل السنوية

7 مليارات دولار قيمة 16 طائرة تسلمتها المجموعة منذ مطلع 2018

85 % نسبة إشغال رحلات الناقلة منذ بداية العام

4600 عدد الطيارين العاملين في الناقلة الوطنية

8 % نمو السعة المقعدية على رحلاتها يونيو الماضي ضمن قائمة أكبر 15 شركة طيران في العالم

14193 كم أطول رحلة لـ«طيران الإمارات» إلى أوكلاند النيوزيلندية

- أكبر ناقلة لحركة المسافرين الدولية

- الرابعة عالمياً من حيث إجمالي حركة الركاب