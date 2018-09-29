أدنى مستوى للبطالة منذ توحيد ألمانيا

المصدر: برلين - وكالات

أظهرت بيانات أمس، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا هبط بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، مما قاد معدل البطالة إلى الهبوط لأدنى مستوى منذ إعادة توحيد البلاد في عام 1990.

وقال مكتب العمل الاتحادي، إن إجمالي عدد العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض بمقدار 23 ألفاً إلى 2.303 مليون شخص. ويقابل هذا انخفاض متوقع قدره تسعة آلاف في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وانخفض معدل البطالة إلى 5.1 % من 5.2 % في أغسطس، مما يعكس قوة سوق العمل التي صارت أداة دعم لنمو يقوده الاستهلاك المحلي. وعلق ديتليف شيلي رئيس مكتب العمل في بيان بأن «نمو سوق العمل لا زال جيدا».

مدللاً على ذلك بالتراجع الكبير في البطالة والعمل الهش في سبتمبر في حين استمرت زيادة الوظائف الخاضعة لمساهمات الضمان الاجتماعي واستمر نمو السوق مدفوعا ب «طلب الشركات على الأجراء». لكن كبير اقتصاديي البنك العام كي اف دبليو أشار الى أنه في حين يقترب سوق العمل من الامتلاء ما يعني مزيدا من الدخل للسكان، إلا أن هناك مخاطر كثيرة كامنة خصوصا التهديد الاميركي بنزاع تجاري دولي كبير.