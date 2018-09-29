المصدر: بروكسل - رويترز

أشارت تقديرات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.1 % في سبتمبر من 2 % في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وارتفعت أسعار الطاقة 9.5 % على أساس سنوي مقارنة مع 9.2 % في أغسطس. وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات الكحولية والتبغ 2.7 % مقارنة مع 2.4 % في أغسطس. وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 3.2 %.

لكن التضخم الأساسي الذي لا تدخل في حسابه تكلفة الطاقة والأغذية غير المصنعة هبط على نحو غير متوقع، حيث انخفض إلى 1.1 % على أساس سنوي من 1.2 % في أغسطس. وكان خبراء اقتصاد توقعوا عدم تسجيل أي تغير في القراءة.

وانخفض الرقم الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، والذي يركز عليه الكثير من خبراء الاقتصاد أيضا إلى 0.9 % من 1 %. وكان خبراء اقتصاد توقعوا في المتوسط ارتفاعاً إلى 1.1 %.