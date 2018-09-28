السعودية تطلق «أمالا» الوجهة الرائدة لسياحة النقاهة عالمياً

المصدر: الرياض- البيان

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية أمس عن إطلاق «أمالا»، الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر والرامي إلى إرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج.

وتوصف منطقة المشروع بكونها «ريفيرا الشرق الأوسط»، نظراً لكونها امتداداً طبيعياً لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل. وسيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة، ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غرب المملكة.

وسيوفر المشروع فرصة استثنائية للمستثمرين والمشغلين من القطاع الخاص لتمويل أعمال التطوير والتشغيل لمرافق المشروع المختلفة. ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية 2020، وسيتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول 2028.