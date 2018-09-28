«نخلة جميرا» تحتضن أول حوض سباحة عائم بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

افتتحت إدارة «نخيل للضيافة والترفيه» التابعة لشركة «نخيل» للتطوير العقاري، أول حوض سباحة عائم بالإمارات يقع على بعد 50 متراً من شاطئ البحر على ضفاف «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً في الخليج العربي.

وستوفر الوجهة الجديدة الاسترخاء نهاراً ومكاناً للمناسبات الخاصة ليلاً، كما أنها تعتبر إضافة جديدة لمطعم «نسيم مشاوي الشاطئ» الواقع في «كلوب فيستا ماري»، أحد أبرز النوادي والمطاعم المتنامية بدبي في محفظة «نخيل».

ويبلغ طول حوض السباحة 20 متراً وعرضه 10 أمتار وعمقه 1.2 متر حيث يمكن الوصول إليه عبر ممشى يبلغ طوله 50 متراً، كما أنه يحتوي على منطقة واسعة تضم كراسي استلقاء للتشمس والجلوس تتسع لنحو 75 شخصاً وهو مثبت بقاع البحر باستخدام نظام للمرساة البحري يسمى Seaflex الذي يستخدم في الطوافات والأرصفة البحرية العائمة. ويعتبر مطعم «نسيم مشاوي الشاطئ» واحداً من أكثر الوجهات المفضلة لتناول الطعام والترفيه، وذلك بفضل موقعه المميز وشاطئه الخاص. وستعزز هذه الإضافة الجديدة بكونه أول حوض سباحة عائم بالإمارات، من جاذبيته باعتباره مكاناً لا بد من زيارته بدبي.

وسيسمح بالدخول إلى حوض السباحة نهاراً للكبار فقط، وتبلغ تكلفة الدخول 200 درهم للشخص، منها 100 درهم يمكن استخدمها مقابل المأكولات والمشروبات في مطعم «نسيم مشاوي الشاطئ»، كما سيتم توفير المناشف أيضاً.

أما ليلاً، فسيتحول حوض السباحة إلى مكان خاص للمناسبات- وسيكون مثالياً لاجتماع فريق عمل الشركات أو إطلاق المنتجات أو الاحتفالات العائلية.

ويعتبر مطعم «نسيم مشاوي الشاطئ» الواقع في «كلوب فيستا ماري» مكملاً لأربعة مطاعم تابعة لـ«نخيل» تقع في «نخلة جميرا» هي: مطعم «إلفارو» ومطعم «آسيان كيتشن» الواقعان في مشروع «أزور ريزيدنسز»، ومطعم «صن آند» الواقع في «بالم فيوز غرب»، ومطعم «باريل 12» الواقع في «بالم فيوز شرق».