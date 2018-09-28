إعصار فلورنس يزيد طلبات إعانة البطالة الأميركية

المصدر: واشنطن - رويترز

زاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع حيث تسبب الإعصار فلورنس في نزوح بعض العمال على الأرجح، لكن الاتجاه الأساسي ما زال يشير إلى قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل أمس إن طلبات الإعانة الجديدة ارتفعت 12 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 214 ألف طلب للأسبوع المنتهي 22 سبتمبر.وكانت طلبات إعانة البطالة عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969 في الأسبوع المنتهي 15 سبتمبر وزاد متوسط طلبات 4 أسابيع بمقدار 250 طلباً فقط في الأسبوع الماضي، إلى 206 آلاف و250 طلباً.

وتعتبر سوق العمل الأميركية عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه. وتواصل السوق تحسنها، حيث زادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 201 ألف وظيفة في أغسطس، بينما سجلت الأجور أعلى نمو سنوي لها في أكثر من 9 أعوام.