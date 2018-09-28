المصدر: دبي - بشار باغ ــ غرافيك: حسام الحوراني

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يعمل برنامج دبي للخدمة المتميزة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية على تحفيز التميز في خدمة العملاء في مجموعة من القطاعات الحيوية، ما ينعكس إيجاباً على سمعة دبي بوصفها عاصمة للتميز.

17

فائزاً في برنامج دبي للخدمة المتميزة لفئة منافذ البيئة بالتجزئة

7

القطاعات الرئيسة للبرنامج وهي مراكز التسوق، ومتاجر التجزئة المتخصصة، والأزياء، والمتاجر الكبرى وبيع التجزئة العامة، والخدمات، والصحة واللياقة، والضيافة والترفيه.

66 %

نمو الجهات والأعضاء المسجلين في البرنامج خلال العام الماضي

الجهات المسجلة في البرنامج

2016

2017

72

120

1815

منفذاً تجارياً و193 علامة تجارية مسجلة في البرنامج

2000

المتاجر المشاركة في «الخدمة المتميزة»

300

المتسوقون السريون

3631

زيارات المتسوقين السريين لتقييم المشاركين في 2017

8 عوامل

تشمل معايير تقييم المحلات التجارية المشاركة في البرنامج 8 عوامل تتضمن مظهر الفرع، والراحة والصحة والسلامة، والسياسة والمعايير، وكفاءة الموظفين، وتقديم الخدمة، وملاحظات أمين الصندوق، ومؤشر السعادة، وأصحاب الهمم.