أوروبا تعتمد إيرباص A330-900

المصدر: تولوز- البيان

أعلنت إيرباص عن حصول طائرة A330-900 على شهادة المطابقة والاعتماد من وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA ومن المتوقع أن تحصل الطائرة على اعتماد إدارة الطيران الفيدرالي FAA قريباً.

وقال جيوم فوري، رئيس إيرباص للطائرات التجارية: «تجسد A330neo روح الابتكار في إيرباص، حيث تمتاز طائرات الجيل الجديد بكفاءة لا تقارن ومرونة فريدة في الوجهات القصيرة والطويلة، ما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق». وتضم عائلة A330neo طائرة A330-900 وشقيقتها الأصغر A330-800 التي ستقوم برحلتها الأولى خلال الأسابيع المقبلة.

وتعد طائرة A330-900 من أقل الطائرات تكلفة للمقعد الواحد لكل ميل، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 مقعد وهي مزودة بمحرك رولز-رويس Trent 7000 وجناح جديد محسن ثلاثي الأبعاد، وجنيحات sharklets جديدة باستخدام مواد مركبة خفيفة، وتسهم تلك التطورات مجتمعة لتحقيق انخفاض كبير في استهلاك الوقود 25% مقارنة بالطائرات الأقدم ذات الحجم المماثل.