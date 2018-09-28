طيران الإمارات تهدي زوار دبي تجارب لا تُنسى

المصدر: دبي - البيان

وسّعت طيران الإمارات نطاق تعاونها مع شركاء السفر والترفيه لمواصلة تقديم مزايا حصرية وراحة أكبر لعملائها. ووقعت الناقلة شراكة مع أوبر التي تقدم تطبيقاً للحصول على وسيلة تنقل بنقرة زر وإعمار مولز مراكز التسوق وتجارة التجزئة كجزء من التزامها تجاه توفير تجارب شيّقة للمسافرين.

وتوفر الناقلة بموجب شراكتها مع أوبر أسعاراً مخفضة على رحلاتها من المطار للمسافرين القادمين إلى دبي من أستراليا ومصر وفرنسا والسعودية وجنوب أفريقيا ويستمتع المسافرون الذين يقومون بحجز تذاكر السعر المرن والسعر الأكثر مرونة في الدرجة السياحية على رحلات طيران الإمارات بالعرض بين 26 الجاري إلى 10 ديسمبر المقبل.

وسيستفيد العملاء الذين حجزوا تذاكر السعر الأكثر مرونة من رحلة مجانية على تطبيق أوبر من مطار دبي إلى أي وجهة في الإمارة «شرط ألا تتعدى تكلفة الرحلة 120 درهماً» في حين سيحصل مسافرو تذاكر السعر المرن بخصم يصل إلى 50% على رحلتهم على التطبيق من مطار دبي إلى أي مكان بالإمارة شرط ألا يتعدى 60 درهماً.

وتعاون برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين في وقت سابق من هذا العام مع شركة إعمار مولز لإطلاق «برنامج إعمار مولز للمكافآت» الذي يتيح لجميع زوار دبي مول الذين يشترون أي نوع من المنتجات أو الأطعمة أو البطاقات من مختلف الوجهات الترفيهية التي يحتضنها إمكانية كسب أميال سكاي واردز.