أودي أبوظبي تكشف عن «Q8» إقليمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت أودي أبوظبي للمرة الأولى إقليمياً عن الطراز الجديد كلياً Audi Q8، خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2018.

وتجمع Audi Q8 بين أناقة الكوبيه ذات الأربعة أبواب ومرونة مركبات SUV الرياضية الكبيرة، وهي الوجه الجديد لعائلة quattro وستتواجد للعرض حصرياً في الشرق الأوسط عبر منصة أودي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2018.

ومع نظام الدفع الرباعي الدائم وارتفاع يصل إلى 254 ملم عن الأرض يمكن أن تشق المركبة طريقها بثقة حتى على أكثر الطرقات وعورة.

وقال مارك أوستن، المدير العام لشركة على وأولاده: «هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الطراز الجديد Audi Q8 في الشرق الأوسط، وإنه لمكسب حقيقي لنا ولأبوظبي ظهور الطراز في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2018 ونحن نتطلع إلى الترحيب بكل يأتي للانضمام إلينا في هذه الفرصة الفريدة من نوعها».