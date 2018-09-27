طيران الإمارات تفوز بجائزة «الابتكار المؤسسي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

عززت طيران الإمارات ريادتها العالمية في مجال الابتكار بالمنتجات والخدمات، بفوزها بجائزة عام 2018 للابتكار المؤسسي في الشرق الأوسط من مجلة جلوبال فاينانس. وحصلت الناقلة على هذا التقدير نتيجة لاستثماراتها المستمرة في تحديث منتجات مقصوراتها، وتوفير مفاهيم معاصرة على متن طائراتها لرفع مستوى تجربة العملاء وتعزيز ثقافة الخدمة المتميزة.

وتعد الجائزة جزءاً من جوائز أفضل البنوك الرقمية للمستهلكين في العالم التي تمنحها المجلة منذ 19 عاماً احتفاء بالشركات، التي تحفز ثقافة الابتكار وتعتمد أعلى معايير التميز والريادة في مجالها. تسلم الجائزة نيرمال غوفينداداس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للخزينة، الليلة الماضية، خلال حفل حضره عدد من أهم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمتخصصين في المجال الرقمي والابتكار.

وتأكيداً على ريادتها العالمية في مجال ابتكار المنتجات الجوية، أخضعت طيران الإمارات مؤخراً مقصوراتها الثلاث على طائرات البوينغ 777-300ER إلى تحديثات كاملة، شملت إضافة تعديلات ومزايا مدروسة بعناية على أجنحة الدرجة الأولى التي غيرت قواعد اللعبة.

واستوحت الناقلة من صناعة السيارات وتعاونت بشكل وثيق مع شركة مرسيدس بينز على تصاميم عدة، وتوفر الأجنحة مساحة خاصة تصل إلى 40 قدماً مربعة، إضافة إلى عدد كبير من خيارات الإضاءة والتحكم في درجة الحرارة.

وللمرة الأولى في العالم، أصبح بإمكان المسافر ضبط المقعد في وضعية «الجاذبية صفر» المستمدة من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا). أما الأجنحة الواقعة في الوسط، فقد زودت بنوافذ افتراضية باستخدام كاميرا الألياف البصرية، كما تم تجهيز كل جناح بخاصية المكالمات المرئية، التي تتيح للمسافر الاتصال بسهولة مع أفراد أطقم الخدمة لطلب الطعام ومختلف الخدمات. وحصلت طائرات الإيرباص 777-300ER الجديدة، منذ أن دخلت الخدمة في ديسمبر 2017، على ردود فعل إيجابية من قبل العملاء.