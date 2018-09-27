«فيسبوك» ينشر خدمات الإنترنت في أفريقيا

المصدر: سان فرانسيسكو- وكالات

أعلنت جمعية الإنترنت، وهي منظمة عالمية غير ربحية مكرسة للتنمية المفتوحة والتطور واستخدام الإنترنت، عن شراكة مع فيسبوك لتطوير نقاط تبادل الإنترنت (IXP) في جميع أنحاء أفريقيا.

ووفقاً لموقع «تك كرانش» الأميركي، تعد نقطة تبادل الإنترنت هي المكان الذي يقوم فيه العديد من الشبكات المحلية والدولية ومزودي خدمات الإنترنت ومزودي المحتوى بربط شبكاتهم معاً لتبادل حركة الإنترنت بفعالية.

وتفتقر حالياً 42% من البلدان في أفريقيا إلى نقاط تبادل الإنترنت (IXP)، ما يعني أنه يتم تبادل معظم حركة الإنترنت المحلية الخاصة بها من خلال نقاط خارج بلدها، وعادة ما يتم ذلك من خلال الأقمار الصناعية أو الألياف البحرية عبر محاور دولية متعددة للوصول إلى وجهتها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى سوء تجارب المستخدمين ويثني عن استضافة المحتوى محلياً.

وستتعاون كل من جمعية الإنترنت وفيسبوك على تعزيز تطوير البنية التحتية لـ IXP والتدريب والمشاركة المجتمعية، بهدف زيادة عدد نقاط تبادل الإنترنت ودعم توسيع نقاط تبادل الإنترنت القائمة لتلبية الطلب المتزايد في أفريقيا.

وقال داويت بيكيلي، مدير المكتب الإقليمي لجمعية الإنترنت في أفريقيا: «لقد تبنى مجتمع الإنترنت هدف الوصول إلى 80% على الأقل من حركة الإنترنت التي يتم استهلاكها في أفريقيا محلياً، و20% فقط من خارج القارة بحلول عام 2020، ونحن نقترب من هذا الهدف بفضل الأنشطة العديدة التي تعزز الاتصال والاستضافة في أفريقيا والشراكات مثل تلك التي نعلنها اليوم مع فيسبوك».