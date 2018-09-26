تصنيع زيت خام من نفايات البلاستيك

المصدر: فيينا - البيان

طورت شركة OMV النمساوية للطاقة طريقة لاستخلاص الزيت الخام من نفايات البلاستيك.

يتم من خلال هذه الطريقة تحويل المعلبات البلاستيكية المستعملة والرقائق البلاستيكية المستخرجة من المواد البلاستيكية السميكة مثل متعدد الإيثلين والبوليبروبلين من خلال الحرارة المرتفعة وتأثير الضغط إلى زيت خام صناعي. واستخدمت الشركة هذه الطريقة في معمل التكرير الخاص بها في مدينة شفيشات بالقرب من فيينا.

وأوضح مانفريد لايتنر، عضو مجلس إدارة الشركة، أنه من الممكن من خلال هذه الطريقة استخراج قرابة 100 لتر في الساعة من 100 كيلوغرام من نفايات المعلبات البلاستيكية. ثم يستخدم معمل التكرير هذا الزيت في صناعة وقود أو مواد أساسية لصناعة اللدائن.