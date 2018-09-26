استقالة مؤسسي «إنستغرام» من «فيسبوك»

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن مؤسسي موقع التواصل الاجتماعي الشهير «إنستغرام» قرروا الاستقالة من شركة «فيسبوك» التي تمتلك الموقع مع تزايد تدخل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» في عمل موقع تبادل الصور الشهير.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن كيفن سيستروم ومايك كرايجر اللذين انضما إلى شركة «فيسبوك» منذ استحواذها على «إنستغرام» عام 2012 نجحا في المحافظة على استقلال العلامة التجارية وإنتاج الموقع، في حين كان يعتمد على البنية التحتية وموارد «فيسبوك» ليواصل نموه.

ولكن أخيراً أصيبا بالإحباط نتيجة تدخلات زوكربيرغ اليومية، حيث أصبح يعتمد بصورة متزايدة على «إنستغرام» في التخطيط لمستقبل شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة «فيسبوك»، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه من دون وجود مؤسسي «إنستغرام» على رأس إدارته فإنه سيصبح أكثر اندماجاً في «فيسبوك» ليتحول من مشروع مستقل إلى قطاع تابع لمجموعة «فيسبوك» الأكبر.