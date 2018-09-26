موظفو المنطقة يفضلون التأمين الصحي على راتب أعلى

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان «صحة وعافية الموظفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أجراه «موقع بيت.كوم» بمشاركة أكثر من 9000 شخص، أن غالبية المهنيين يحملون أصحاب العمل مسؤولية صحة الموظفين.

ووفقًا للاستبيان، يعتقد غالبية المشاركين (93.2٪) أن مسؤولية تعزيز صحة الموظفين ورفاهيتهم تقع على عاتق صاحب العمل.

ومن المثير للانتباه، يفضّل حوالي 7 من كل 10 الحصول على تأمين صحي جيد عن راتب أعلى. ويهدف الاستبيان إلى جمع الآراء حول مدى تأثير بيئة العمل على الصحة العقلية والبدنية للموظفين والخطوات التي يمكن للشركات اتخاذها لجعل أماكن العمل تركز على الصحة والعافية.

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: قد يكون لخياراتك المهنية تأثير كبير على صحتك وعافيتك، فانعدام الرضا الوظيفي أو الإجهاد المرتبط بالعمل هو من أهم العوامل الخطرة التي تؤثر على الصحة. ويسلّط الاستبيان الضوء على مدى تأثير مكان العمل على صحة الموظفين.