الخدمات المالية هدف القراصنة

ذكر تقرير «أكاماي» لعام 2018 حول حالة الإنترنت أن محاولات تسجيل الدخول الضارة في ازدياد في جميع أنحاء العالم، وأن قطاع الخدمات المالية يتعرّض لهجمات متزايدة ومتواصلة من أدوات الاستيلاء الآلي على الحسابات.

وأفاد التقرير بأنه تم رصد 3,2 مليارات تسجيل دخول ضار شهرياً من يناير حتى أبريل 2018، وأكثر من 8,3 مليارات محاولة تسجيل دخول ضار من البوتات في مايو ويونيو 2018، أي معدل زيادة شهرية بنسبة 30%. ويكشف التحليل عن أكثر من 30 مليار محاولة دخول ضارة خلال فترة الأشهر الثمانية من بداية نوفمبر 2017 حتى نهاية يونيو 2018.

وقال مارتن ماكايي، كبير المسؤولين الأمنيين في «أكاماي»، إن التقرير يُظهر أن الأشخاص الذين يجرون هجمات إقحام بيانات الاعتماد الاحتيالية يطوّرون قدراتهم باستمرار». دبي - البيان