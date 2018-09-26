نصف معاملات التجارة تتم بالهاتف

المصدر: دبي - البيان

ذكرت شركة «كريتيو» لتكنولوجيا التسويق التجاري، أن نسبة المعاملات عبر الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغت 47% في الربع الثاني 2018، أي بزيادة قدرها 41% عن العام الماضي.

وأفاد التقرير بأن تجّار التجزئة الذين يروجون لتطبيقاتهم التسويقية، تمثل معاملات الجوال لهم 59% من إجمالي المعاملات. وفي الشرق الأوسط، نجد أن معدل التحويل لتطبيقات التسوق هو أعلى بستّة أضعاف من شبكة الجوال.

وقال ميكيله إيوتسو، المدير العام لدى كريتيو في الشرق الأوسط وأفريقيا: «لا يزال الهاتف المحمول يستحوذ على حصة أعلى من المعاملات عبر الإنترنت؛ ويعزي ذلك معدّلات انتشار الهواتف الذكية المرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.