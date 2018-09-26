"كوالكوم" تتهم "آبل" بسرقة أسرار تجارية

المصدر: وكالات

اتهمت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية "كوالكوم" شركة الإلكترونيات العملاقة "آبل" بسرقة أسرار تجارية خاصة بها ومنحها لمنافستها "إنتل كورب".

وذكرت قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأميركية أن "كوالكوم" أقامت دعوى قضائية ضد "آبل" تتهمها فيها بسرقة "كميات كبيرة" من المعلومات السرية والأسرار التجارية بهدف تحسين أداء الرقائق التي تحصل عليها من منافستها "إنتل".

وقال "دونالد روزنبرغ" المستشار العام لشركة "كوالكوم" في تصريحات للقناة التلفزيونية "الاستخدام غير القانوني للأسرار التجارية القيمة لشركة كوالكوم كمحاولة لمساعدة منافس، تسبب لنا في ضرر لا يمكن إصلاحه ولا يجب السماح باستمراره".

يذكر أن "آبل" كانت أحد أكبر عملاء "كوالكوم" التي تقدم رقائق أجهزة الاتصال اللاسلكي "مودم" لكل هواتف "آيفون" التي تنتجها "آبل". في الوقت نفسه، فإن الاتهامات الأخيرة تمثل جزءا من معركة قضائية أكبر بين "آبل" و"كوالكوم" بدأت في العام الماضي وتدور حول مقابل استخدام الرقائق الذي تدفعه آبل لكوالكوم.

وكانت "آبل" قد أقامت دعوى ضد "كوالكوم" في العام الماضي بتهمة المبالغة في مقابل الاستغلال. وقد توقفت "آبل" عن سداد هذا المقابل وتحولت إلى شراء الرقائق من "إنتل" لهواتفها الجديدة. وردت "كوالكوم" في وقت لاحق بطلب حظر استيراد أجهزة "آيفون" التي تحتوي على رقائق "إنتل".