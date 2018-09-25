«الإمارات» تفوز بـ «أفضل ترفيه في الأجواء»

المصدر: دبي - البيان

نالت طيران الإمارات للمرة الثانية على التوالي جائزة «أفضل نظام ترفيه جوي» خلال حفل جوائز خيارات المسافرين «أبيكس إكسبو» الذي أقيم مؤخراً في مدينة بوسطن الأميركية.

وحظيت الناقلة أيضاً على تصنيف ناقلة عالمية من فئة خمسة نجوم ضمن التصنيف الرسمي للناقلات الجوية، وهو الأعلى في البرنامج الرئيس لتصنيف الناقلات الجوية، والذي يستند فقط على ردود فعل وآراء المسافرين.

ولطالما استثمرت الناقلة بنظامها للترفيه في الأجواء ice، كجزء أساسي من خدماتها ذات المستوى العالمي. كما أطلقت مؤخراً قناتين للأطعمة والمشروبات على هذا النظام، وذلك لإطلاع ركابها على كيفية إعداد قوائم الطعام والشراب على الطائرات والعمل مع شركائها العالميين.

ويقوم ice بتوفير 3500 قناة ترفيهية، بما في ذلك أحدث الأفلام حول العالم بنحو 40 لغة ومسلسلات تلفزيونية وعشرات الآلاف من المقطوعات الموسيقية وألعاب الفيديو. وفي العام الماضي، أضافت الناقلة أكثر من 1000 قناة لتتيح للعملاء مزيداً من خيارات الترفيه في الأجواء.

وكانت طيران الإمارات قد أبرمت شراكة مع «لينكد-إن» لتقديم برامج تعليمية يستفيد منها الركاب عبر نظامها الترفيهي. وتغطي البرامج مواضيع شتى، مثل الإدارة العامة والتسويق، وكذلك دورات uTalk اللغوية التي تقدم دروساً للمبتدئين.

وتتوفر خدمة استقبال البث التلفزيوني الحي على أكثر من 170 طائرة ضمن أسطول طيران الإمارات، حيث يمكن للركاب مشاهدة البطولات الرياضية وأحدث الأخبار العالمية. كما تتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على كامل طائرات الأسطول ويمكن للعملاء في جميع الدرجات الاستمتاع بـ20 ميغابايت من البيانات مجاناً.

ويمكن لأعضاء سكاي واردز الإمارات أيضاً الاستمتاع بخدمة الواي فاي المفتوحة مجاناً أو بأسعار مخفضة أثناء الرحلات، وذلك تبعاً لفئة العضوية والدرجة التي يسافرون فيها. ويستخدم مليون راكب الإنترنت على رحلات الناقلة كل شهر.

وتستند فكرة جوائز خيارات المسافرين أبيكس إكسبو على آراء المسافرين من جميع أنحاء العالم. وقد شارك المسافرون في تصنيف أكثر من مليون رحلة لحوالي 500 ناقلة جوية حول العالم خلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى 31 يونيو 2018.

من جانب آخر، أعلنت "طيران الإمارات" عن إطلاق عروض سعرية خاصة للمسافرين من الإمارات إلى سنغافورة. تشمل العروض حجوزات الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال حتى 7 أكتوبر 2018، على أن يتم السفر بين 25 سبتمبر 2018 و31 يوليو 2019. وتبدأ الأسعار من 2045 درهماً للدرجة السياحية ومن 11375 درهماً لدرجة رجال الأعمال.

وتكتسب سنغافورة شهرة على مستوى العالم بفضل التجارب التي تقدمها ومنها تجربة فندق مارينا باي ساندز الشهير بموقعه الشاهق فوق الخليج والذي يوفر أكبر مسبح لا متناهي على السطح في العالم، وحدائق سنغافورة النباتية وحديقة الحيوانات الأفضل في العالم.