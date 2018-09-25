«إعمار» تحتفل بمهرجان منتصف الخريف الصيني بعروض كبيرة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تحتفل «إعمار العقارية» بمهرجان منتصف الخريف الصيني الذي يصادف 24 سبتمبر، و«الأسبوع الذهبي» الذي يُحتفل به خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، عبر منح المستثمرين الصينيين فرصة الاستفادة من قيمة كبيرة عبر عرض «الشهر الذهبي» المستمر لغاية 24 أكتوبر 2018.

ويمكن للعملاء الصينيين الراغبين بشراء عقارات ضمن معظم الوجهات السكنية التي طوّرتها «إعمار» في دبي الحصول على خصم بنسبة 50% على رسوم التسجيل، والاستفادة من خطة دفع ميسرة على مدى ثلاث سنوات بعد التسليم. ويحظى المشترون كذلك بفرصة الإقامة مجاناً لمدة أسبوعين لهم أو لأقاربهم في فندق «أرماني دبي»، علماً بأن هذا العرض يسري لمدة عام كامل.

وبمناسبة مهرجان منتصف الخريف الصيني الموافق يوم 24 سبتمبر، سيقام عرض رسوم متحركة خاص على واجهة «برج خليفة»، وسيتم توزيع الحلويات الصينية التقليدية المعروفة باسم «كعكة القمر» على الزوار في معظم مراكز مبيعات «إعمار».

ويمكن للمستثمرين الصينيين اختيار ما يناسبهم من المنازل عالمية المستوى من «إعمار» في دبي، والتي تضمن لهم عائدات قوية على المدى الطويل مع أسعار منافسة مقارنةً بباقي المدن. ويعتبر «وسط مدينة دبي» إحدى الوجهات المفضّلة للمستثمرين مع احتضانه عدداً من أبـرز معالم المدينة مثل «برج خليفة» و«دبي مول» و«نافورة دبي» و«دبي أوبرا». واستقبل دبي مول أكثر من 80 مليون زائر للعام الرابع على التوالي، مرسخاً بذلك مكانة «وسط مدينة دبي» بصفته وجهة الحياة العصرية الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.

وتوفر «إعمار» كذلك عرضاً استثمارياً مميزاً في «خور دبي»، الوجهة العصرية المتكاملة بجوار خور دبي التاريخي في قلب المدينة. ويشكل «برج خور دبي» أبرز ملامح المشروع الذي يضم أيضاً «دبي سكوير»، الوجهة التجارية الترفيهية التي ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع التجزئة. ويقع «خور دبي» في موقع حيوي على مسافة 10 دقائق فقط عن «وسط مدينة دبي» ومطار دبي الدولي.