التعرّف على الوجه بديلاً لجواز السفر في «دلتا إيرلاينز»

المصدر: Ⅶإعداد ــ عمر حرزالله

تعتزم شركة طيران «دلتا إيرلاينز» نشر تقنية التعرف على الوجه، لتحل محل جوازات السفر والتذاكر في مطار أتلانتا في خطوة قد تزيد من سرعة تنقل المسافرين.

وذكرت «ديلي ميل» أنه سيتم الإعلان عن نظام تحديد الهوية البيومترية للاستدلال الحيوي في 15 أكتوبر المقبل في أكشاك تسجيل الدخول، وعدادات إنزال الأمتعة، ونقاط التفتيش الأمنية للرحلات الدولية في المحطة «إف» في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، حسبما أعلنت دلتا.

وقال جيل ويست، المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، إنه سيتم طرح القياسات الحيوية في محطات المطارات المحلية والدولية الأخرى في وقت لاحق إذا ما اعتاد الركاب استخدام هذه التكنولوجيا في أكثر مطارات العالم ازدحاماً، ويساعد على تقليل أوقات الصعود إلى الطائرة. وعند كل نقطة انتقالية بالمطار يتعين على الركاب الاقتراب من الأكشاك مع الكاميرات لمسح وجوههم، والانتظار للحصول على علامة التحقق الخضراء من الهوية قبل الانتقال للنقطة التالية.