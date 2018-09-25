«غوغل» تحتفل بعيد ميلادها الـ20

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

احتفلت شركة غوغل بعيد ميلادها العشرين أمس، وأقامت حدثاً في سان فرانسيسكو مكرساً لمستقبل البحث على الإنترنت، واعدة بعدد قليل من الإعلانات المفاجئة.

وكان قد تم إطلاق غوغل فى سبتمبر 1998 في «كاراج» مستأجر في مدينة مينلو بارك فى شمال كاليفورنيا، واستوحي الاسم من المصطلح الرياضي «googol»، والذي يشير إلى الرقم 1 متبوعًا بـ 100 صفر.

وورد أن شركة غوغل كانت تستخدم لفترة من الوقت خوادم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، حيث تم اختبار نسخة من محرك البحث هناك. ونقلت غوغل مقرها في وقت لاحق إلى ماونتن فيو، حيث لا يزال قائما، وفي أغسطس 2004، طرحت الشركة للاكتتاب العام في سوق الأسهم.