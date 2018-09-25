«ديل» تدرس طرح أسهمها للاكتتاب

المصدر: راوند روك - د ب أ

تدرس شركة «ديل تكنولوجيز» إمكانية بيع حصة من أسهمها من خلال الطرح العام الأولي، بدلاً من طرحها عبر صفقة استحواذ مقترحة، لكنها تواجه معارضة قوية من جانب بعض المستثمرين.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول: إن الشركة تعتزم مراجعة عدد من البنوك خلال الأسبوع الحالي لبحث إمكانية تنفيذ خطة الطرح العام الأولي. ونتيجة لذلك قررت تأجيل «العرض بغرض البيع» الذي كان مقرراً أن يبدأ خلال الأسبوع الحالي. وستكون «ديل» واحدة من أكبر الشركات الأميركية التي تقوم بعملية طرح عام أولي لأسهمها. في الوقت نفسه فإن هذه الخطوة ما زالت غير مؤكدة.