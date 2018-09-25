«آيفون» الأكثر شعبية بين شباب الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أظهر المؤشر اليومي للعلامات التجارية الخاص بشركة «يوغوف براند إندكس» أن آيفون حاز لقب أكثر اسم تجاري ذي سمعة إيجابية بين جيل الشباب في الإمارات، وهو أمر لم يكن مفاجئا في ظل اهتمام الشباب بالتقنيات الحديثة.

وقام المؤشر اليومي للعلامات التجارية الخاص بشركة يوغوف، براند إندكس بالأخذ بعين الاعتبار آراء المستطلعين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 18 و 34 سنة، من خلال استطلاع أجرته عبر الإنترنت على مدى العام الماضي لكشف أكثر 10 علامات تجارية قاموا بالحديث عنها بإيجابية مع أهلهم وأصدقائهم، سواء بشكل شخصي، أو عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتابع العلامات التجارية الرقمية الاستحواذ على التقييمات في الإمارات ومصر. ففي حين حافظ آيفون على سمعته الإيجابية بين جيل الشباب في الإمارات والسعودية ومصر، استطاعت «آبل» التقدّم على منافستها سامسونغ في الإمارات والسعودية لصالح سامسونغ في مصر.

وتسجّل مطاعم الوجبات السريعة انطباعات إيجابية شديدة لدى هذه الفئة العمرية في المنطقة، حيث احتلت مطاعم دجاج كنتاكي والبيك وماكدونالدز مراكز متقدمة في القائمة. وبالرغم من تقدّم دجاج كنتاكي إلى المركز الثامن في الإمارات إلا أنها تراجعت في مصر لتحتل المركز السابع هذا العام.