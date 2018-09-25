ثلث المناصب القيادية في ألمانيا للنساء

المصدر: فيسبادن - د ب أ

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن النساء يشغلن نحو ثلث المناصب القيادية في ألمانيا. وذكر المكتب في مقره بمدينة فيسبادن أن نسبة النساء في المناصب القيادية بألمانيا بلغت العام الماضي 2ر29%. وتقل نسبة النساء في المناصب القيادية بذلك على نحو واضح عن نسبتهن في باقي القوة العاملة (5ر46%).

وبحسب بيانات المكتب، فإن نسبة النساء تفوق الرجال في المناصب القيادية بمجال التربية والتعليم (6ر64%) والقطاع الصحي والاجتماعي (3ر61%)، كما ترتفع نسبة النساء في هذه القطاعات عن باقي القوة العاملة بوجه عام، وتنخفض بوضوح نسبة النساء في المناصب القيادية في قطاع البناء (11%) والصناعة (9ر16%). ويندرج تحت المناصب القيادية العضوية في مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية في الشركات، بالإضافة إلى المناصب القيادية في قطاع التجارة والإنتاج والخدمات. وشكلت العناصر القيادية 6ر4% من إجمالي القوة العاملة عام 2017.

ووفقاً للإحصائية، فإن المشترك بين العناصر القيادية من الجنسين هو أنهما يعملان لفترات طويلة.