شركة ألمانية تقاضي «ون بلس» الصينية

المصدر: برلين - وكالات

رفعت شركة «براغي» الألمانية دعوى قضائية ضد «ون بلس» الصينية فى الاتحاد الأوروبي بزعم أنها تنتهك علامتها التجارية «داش»

ووفقاً لـ«براغي»، فاستخدمت «ون بلس» عن عمد اسم Dash Charge لنظام الشحن الخاص بهواتفها، والذي يشبه اسم «داش» الخاص ببعض منتجات الشركة الألمانية، وتعد حالياً «براغي» بالفعل في خضم دعوى قضائية فيدرالية ضد «ون بلس» في الولايات المتحدة.

ولدعم قضيتها أشارت «براغي» إلى أن كلاً من مكتب براءات الاختراع في أميركا ومكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي أسقطوا محاولة «ون بلس» لتسجيل علامة Dash Charge.

جدير بالذكر أن «ون بلس» قدمت طلباً للعلامة التجارية لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لتغيير اسم نظام شحن Dash Charge الخاص بها إلى Warp Charge.