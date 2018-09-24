«الإمارات» تروّج الدولة عبر نظامها الترفيهي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» إضافة قناتين جديدتين إلى نظامها للترفيه الجوي ice وذلك ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل. وسوف تروج القناتان لمجموعة واسعة من النشاطات في دبي والإمارات وتساعد الشركات المنظمة على إبراز هويتها أمام أكثر من 5 ملايين عميل يسافرون مع طيران الإمارات عبر دبي كل شهر.

وتحتضن الإمارات عدداً متزايداً من أرقى المطاعم والمرافق والأحداث ذات المستوى العالمي، ما يمنح الزوار والمقيمين فرصة اختبار تجارب جديدة باستمرار. وستساعد القناتان الجديدتان اللتان ستطلقان كخطوة مبدئية وتحملان اسم «تجارب تناول الطعام والترفيه» و«الفعاليات والنشاطات»، المسافرين على استكشاف أبرز مناطق الجذب والتخطيط لقضاء أجمل عطلة والاختيار من بين أفضل عروض تناول الطعام في المدينة وغيرها. وسوف تشكل القناتان جزءاً من قسم «دبي وطيران الإمارات» على ice. وستعرض مقاطع الفيديو الترويجية خيارات عدة تشمل أبرز المطاعم وملاعب الغولف والفنادق وغيرها من التجارب المشوقة التي توفرها الإمارات.

وقال باتريك برانيلي، نائب رئيس طيران الإمارات لتجربة المسافرين: «لطالما روّجت طيران الإمارات لما تقدمه دبي ودولة الإمارات. وتوفر القناتان التلفزيونيتان الجديدتان للشركات المحلية وسيلة لتسويق لمنتجاتها أمام المسافرين القادمين والمقيمين في الإمارات، وستكونان دليل المسافر سواء كان قادماً إلى الدولة لحضور اجتماع ويرغب في إيجاد مطعم ملائم لعملائه، أو كان يبحث عن أفكار للترفيه عن عائلته خلال العطلة».

وتعد هذه الخطوة بمثابة فرصة تسويقية وتتيح مقاطع الفيديو، التي تتراوح مدتها من 60 إلى 120 ثانية، للشركات إمكانية عرض منتجاتها وخدماتها أمام عدد كبير من العملاء. وستوفر طيران الإمارات، في شراكة مع دار موتيفيت للنشر، خدمة متكاملة من حيث إنتاج مقاطع الفيديو وعرضها على منصاتها. وبدورها، ستتولى دار موتيفيت للنشر تنسيق حجوزات الفيديوهات وتقديم الدعم الكامل لإنتاجها، انطلاقاً من المفهوم والتصميم وكتابة النص، وصولاً إلى مرحلة ما بعد الإنتاج وتحرير المحتوى بما يتوافق مع إرشادات القناة ونمط التنسيق.

من جهته، قال أيان فيرسيرفيس، الشريك الإداري ورئيس تحرير دار موتيفيت للنشر: «تمتد علاقتنا بطيران الإمارات إلى أكثر من 30 عاماً، ونحن متحمسون جداً لإطلاق هذا المشروع الجديد الذي يوفر فرصة جيدة لبناء محتوى تفاعلي ويساعد على تطوير خدمات الترفيه الجوي التي توفرها الناقلة». ولطالما كان خلق الوعي بالعلامات التجارية على طائرات الإمارات بمثابة قصة نجاح كبيرة، حيث تحرص العديد من الشركات العالمية والمحلية على إبراز نفسها أمام عملاء الناقلة. وتوفر القناتان الترويجيتان حلاً جديداً للتسويق باستخدام محتوى فريد.