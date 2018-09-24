خاصية تقيس ملاءمة الحقائب لمقصورة الطائرات

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أضاف تطبيق حجز تذاكر الطيران والفنادق الشهير «كاياك» خاصية جديدة، تساعد المستخدم على التأكد من أن حجم الحقيبة، التي يحملها المسافر معه إلى قمرة الطائرة مناسب لمساحة صندوق الحقائب العلوي في القمرة باستخدام الهاتف الذكي قبل الذهاب إلى المطار.

تمت إضافة خاصية «قياس الحقيبة» الجديدة إلى أحدث إصدار من التطبيق للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «آي.أو.إس»، حيث تستفيد من تكنولوجيا الواقع المعزز الخاصة بشركة أبل، التي تنتج هواتف آيفون وكمبيوتر آيباد اللوحي.

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن هذه الخاصية الجديدة مهمة، بسبب التفاوت المحتمل لحجم الحقيبة الشخصية المسموح للراكب باصطحابها معه في قمرة الطائرة من شركة طيران إلى أخرى، وبالتالي فإنه ليس من السهل بالنسبة للمسافر معرفة أن حجم حقيبته في حدود المسموح به أم لا.