3 أسئلة يجب الإجابة عنها قبل فتح مشروعك الخاص

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

هناك الكثير من الناس يريدون أن يكون لهم مشروعهم الخاص وتحقيق الاستقلال المالي وبسرعة، وهناك أسباب عديدة لهذه الظاهرة، منها أن السوق المالي أصبح أقوى، وهناك مزيد من الثقة في السياسات المالية لبلادهم، وهناك رغبة كبيرة في عدم ممارسة وظيفة عادية. هذا أمر رائع بالنسبة لرجال الأعمال الجدد الذين يريدون إنشاء مشاريعهم أو شركاتهم، حيث سيستفيدون عن طريق وضع استراتيجيات أعمالهم وتخطيط نقلياتهم من أجل إنشاء نموذج تجاري جيد.. غير أن هناك 3 أسئلة يجب أن تجيب عنها قبل أن تبدأ مشروعاً جديداً.

أول هذه الأسئلة هو: هل حقاً تريد إنشاء مشروع خاص بك؟

هذا السؤال المباشر يمكن أن يكون صعب الإجابة. فهناك أمثلة كثيرة على أناس أنشأوا مشاريع جديدة، غير أنها انهارت بسرعة. السبب أنه ينبغي على صاحب العمل أن يتخذ قرارات مهمة وفي التوقيت المناسب، وأن يحرم من كثير من الأمور في الحياة مثل أوقات الراحة والعطلات أحياناً، والعمل لساعات محددة، فكل هذه الأمور تحصل عليها وأنت موظف. لكن عندما تكون صاحب العمل، لا بد أن تتخلى عن كل هذا، ولم يكن هؤلاء الذين انهارت أعمالهم مستعدين لذلك.

السؤال الثاني هو: هل تود أن تتشارك في أعمالك مع أصدقاء أو أقارب من العائلة؟

أحيانا تجد أن أقاربك أو أصدقاءك يتخذون قراراً أن تبدأ أنت عملاً خاصاً بك، وهو في الحقيقة خاص بهم. وهناك شيء من المنطق إذا كنت تريد أن تبدأ مشروعاً مع من تثق فيهم وتعرفهم شخصياً، غير أن هذا سوف يجلب بعض المشكلات أيضا. في حال وقوع مشكلات سوف يعرض ذلك علاقاتك بالأصدقاء والأقارب للخطر، وسوف تتوتر العلاقات بينكم. هناك كثير من المشاريع عندما قام أصحابها بالاستعانة بأصدقاء أو أقارب أو مشاركتهم، عانت مشاريعهم بسبب ذلك.

ثالثا والأهم، كيف ستموّل مشروعك الجديد؟

عندما تبدأ مشروعاً جديداً لا بد أن تتخذ الإجراءات الكافية من أجل تقرير كيفية تمويل المشروع، ولا بد أن تستعد للوفاء بالعديد من التكاليف في بداية المشروع. فهناك تكاليف مثل تأجير المقر وشراء المعدات أو الأجهزة وتخطيط النقليات. ولابد أن يكون لديك ميزانية قوية تستطيع تغطية كل التكاليف المتوقعة. والخلاصة أنه ليس من السهل إنشاء مشروع من لا شيء، فسوف يكون الأمر صعباً على من ليس لديهم خبرة سابقة في إدارة مشروع من قبل.