«غوغل» تحذر من الانخراط بالسياسة

المصدر: نيويورك - وكالات

حذر الرئيس التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي، الموظفين من الانخراط في السياسة وقال: «إذا سمحوا للسياسة بالوقوف في وجه العمل، فستكون هناك عواقب وخيمة عليهم». وأضاف في مذكرة حصلت عليها «وول ستريت جورنال»: «نحن لا ندفع منتجاتنا إلى تفضيل أي أجندة سياسية، وإن ثقة مستخدمينا هي أهم أصولنا، ويجب أن نحميها دائمًا، وإذا كان أي من موظفي غوغل يقوض هذه الثقة على الإطلاق، فسنحملهم المسؤولية».

تأتي مذكرة بيتشاي في وقت يجد فيه عملاق البحث نفسه في مرمى اتهامات الرئيس دونالد ترامب بالتحيز السياسي، وقال ترامب إن غوغل تستفيد من المستخدمين واتهم الشركة بتزوير نتائج البحث ضده، كما يدرس البيت الأبيض إجراء تحقيق لمكافحة التحيز على الإنترنت.