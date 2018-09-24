«فيسبوك» تتيح معرفة عدد مشاهدي المنشورات

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحديثاً جديداً لمنصتها الاجتماعية على هواتف أندرويد، والتي تتيح للمستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا هذا المنشور، حيث يظهر على الجانب المقابل لعدد الأشخاص المتفاعلين مع المنشور رقم آخر، يوضح عدد من شاهدوا المنشور.

وعلى ما يبدو أن هذه الميزة لا تزال تجريبية، حيث إنها لم يتم إتاحتها بعد على منصة سطح المكتب أو منصة iOS، كذلك فهي متاحة لدى عدد محدود من المستخدمين، فضلاً عن عدم قدرة وصول المستخدمين إليها إلا من خلال الإشعارات الخاصة بالأشخاص الذين تفاعلوا مع هذا المنشور، لكن من المنتظر أن تقوم فيسبوك بتوسعتها خلال الفترة المقبلة.