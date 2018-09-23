(الفيديو) وزير يحضر اجتماعات "أوبك"في الجزائر بالجينز

المصدر: البيان الالكتروني

وصل وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إلى فندق الأوراسي رفقة وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، للمشاركة في اجتماع "أوبك"، الذي انطلق اليوم في العاصمة الجزائرية بحضور 24 دولة.

وقال صحيفة "النهار" الجزائرية إن الوزير الروسي ضرب عرض الحائط بكل البروتوكولات بارتدائه جينز وسويت أسود، مستغنياً عن البذلة الرسمية، التي ارتداها كل ضيوف "أوبك" بالجزائر.