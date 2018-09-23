طيران ناس : جميع رحلاتنا الداخلية مجانية في اليوم الوطني السعودي

أعلنت شركة طيران ناس السعودية عن عروض حصرية مذهلة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88 .
وقالت الشركة في حسابها الرسمي على " تويتر " أن جميع رحلاتها الداخلية في اليوم الوطني السعودية ستكون مجانية .
لأننا جزء من هذا الوطن... 🇸🇦— flynas طيران ناس (@flynas) September 22, 2018
ولأن #طيران_ناس ... للناس ✈️
جميع رحلاتنا الداخلية مجانية للمسافرين بـ #اليوم_الوطني88 🇸🇦😍💚#الوطن_بناسه
للمزيد: https://t.co/1PsDWwCPwD pic.twitter.com/ygOGrSGqGx
ونشرت الشركة في موقعها الإلكتروني قائمة بالشروط والأحكام التي تتيح للمسافرين الاستفادة من ذلك العرض وهي كمايلي:
♦ المسافرون على الرحلات الداخلية في اليوم الوطني 23 سبتمبر 2018 هم فقط الذين يحق لهم استرجاع مبالغ حجوزاتهم عبر الحصول على قسائم مجانية بنفس قيمة الحجز.
مثال: (رحلة ترانزيت من القاهرة – الرياض – أبها، القسيمة ستكون على رحلة الرياض أبها فقط)
♦ سيتم إرسال القسائم عن طريق البريد الإلكتروني المسجل في الحجز وذلك للحجوزات التي تمت عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق ومركز الاتصال.
♦ سوف تصل القسائم المجانية للمسافرين خلال أسبوع بعد اليوم الوطني.
♦ جميع المسافرين التي تمت حجوزاتهم عن طريق وكلاء السفر يجب عليهم التواصل مع مركز الاتصال 920001234 للحجز بالقسيمة المجانية. (حيث أن البريد الالكتروني غير متوفر)
♦ قيمة القسيمة المجانية ستشمل فقط سعر الحجز الأساسي، بدون احتساب قيمة الخدمات الإضافية كاختيار المقعد والوجبات ودخول صالات الأعمال.
♦ يمكن استخدام القسائم المجانية للحجز على جميع الرحلات الداخلية والدولية وعلى جميع فئات السفر.
♦ لا يمكن تبديل القسائم بمبالغ مالية.
♦ يجب استخدام القسائم قبل تاريخ 31 أكتوبر 2018م.
♦ الشروط والأحكام الخاصة بالقسائم تطبق، ويمكن ايجادها في القسيمة