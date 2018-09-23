طيران ناس : جميع رحلاتنا الداخلية مجانية في اليوم الوطني السعودي

أعلنت شركة طيران ناس السعودية عن عروض حصرية مذهلة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88 .

وقالت الشركة في حسابها الرسمي على " تويتر " أن جميع رحلاتها الداخلية في اليوم الوطني السعودية ستكون مجانية .

ونشرت الشركة في موقعها الإلكتروني قائمة بالشروط والأحكام التي تتيح للمسافرين الاستفادة من ذلك العرض وهي كمايلي:

♦ المسافرون على الرحلات الداخلية في اليوم الوطني 23 سبتمبر 2018 هم فقط الذين يحق لهم استرجاع مبالغ حجوزاتهم عبر الحصول على قسائم مجانية بنفس قيمة الحجز.

مثال: (رحلة ترانزيت من القاهرة – الرياض – أبها، القسيمة ستكون على رحلة الرياض أبها فقط)

♦ سيتم إرسال القسائم عن طريق البريد الإلكتروني المسجل في الحجز وذلك للحجوزات التي تمت عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق ومركز الاتصال.

♦ سوف تصل القسائم المجانية للمسافرين خلال أسبوع بعد اليوم الوطني.

♦ جميع المسافرين التي تمت حجوزاتهم عن طريق وكلاء السفر يجب عليهم التواصل مع مركز الاتصال 920001234 للحجز بالقسيمة المجانية. (حيث أن البريد الالكتروني غير متوفر)

♦ قيمة القسيمة المجانية ستشمل فقط سعر الحجز الأساسي، بدون احتساب قيمة الخدمات الإضافية كاختيار المقعد والوجبات ودخول صالات الأعمال.

♦ يمكن استخدام القسائم المجانية للحجز على جميع الرحلات الداخلية والدولية وعلى جميع فئات السفر.

♦ لا يمكن تبديل القسائم بمبالغ مالية.

♦ يجب استخدام القسائم قبل تاريخ 31 أكتوبر 2018م.

♦ الشروط والأحكام الخاصة بالقسائم تطبق، ويمكن ايجادها في القسيمة