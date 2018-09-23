ثلث هواتف المستقبل مدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: نيودلهي - وكالات

كشف تقرير جديد عن أن حوالي 30% من الهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها في الربع الرابع من العام 2018 الحالي سوف تكون مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء فيما يتعلق بالسوفت وير أو الهارد وير.

وذكر موقع تكنولوجي هندي في تقرير له، أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم بشكل كبير على الهواتف الذكية للتعرّف إلى الوجه ومعالجة الصور التي يتم التقاطها باستخدام كاميرات الهاتف، كما يتم استخدام بعض من قدرات الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات الأخرى، ومع الاستخدام المتزايد للـواقع المعزز على الأجهزة المحمولة، فإن هذا سيتطلب أيضاً من صانعي الرقاقات تصميم الشرائح باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي محسّنة. وكانت العديد من الشركات بالفعل قد لجأت إلى تضمين بعض مميزات الذكاء الاصطناعي في هواتفها الذكية مثل أبل وغيرها من الشركات التكنولوجية المصنعة للهواتف، وذلك لتوفير مزيد من المميزات للمستخدمين من خلال الاعتماد على تقنيات تعلّم الآلة، التي يمكنها فهم السلوك الخاص بالمستخدم في كيفية استخدام التطبيقات ومساعدته.