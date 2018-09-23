«دبي للسيليكون» تفتتح حديقة ترفيهية جديدة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

افتتحت سلطة واحة دبي للسيليكون، الحديقة المجتمعية الثانية «نورث بارك»، أحد المرافق العامة للمنطقة الحرة، بمحاذاة مجمع فلل السدر، وذلك ضمن مساعيها المستمرة لتعزيز جودة الحياة لمقيميها ومنحهم تجربة مجتمعية فريدة في رحابها.

يأتي افتتاح الحديقة تنفيذاً لاستراتيجية سلطة واحة دبي للسيليكون 2021 والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: مدينة ذكية، ومجمع تكنولوجي متطور، وأسعد موظفين، ومجتمع منشود.

وتعتبر الحديقة إضافة جديدة للمرافق القائمة في الواحة، كحديقة «ليك بارك» التي توفر مساراً للركض بطول 2.2 كيلومتر، وحديقة «سنترال بارك» التي تمتد على مساحة 9129 متراً مربعاً. وتمتد حديقة «نورث بارك» على مساحة 35 ألف متر مربع، وتمتاز بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة وتقدم مجموعة واسعة من وسائل الراحة والرفاهية، منها: نوافير المياه، ومنطقة لعب للأطفال مع قسم مخصص للأطفال ما دون الثالثة، والمرافق الرياضية، ومنافذ بيع الطعام والمشروبات، وموقف سيارات يتسع لأكثر من 90 سيارة. كما تم تصميم الحديقة لتتلاءم مع استخدام عربات الأطفال والكراسي المتحركة.

ويمكن لمحبي الرياضة التمرن في صالة الرياضة الخارجية التي تتمتع بأحدث الأجهزة أو استخدام مسار الركض الذي يصل طوله إلى 500 متر. وتشمل المرافق الأخرى ملعب كرة قدم بطول 90 متراً وعرض 45 متراً، وملعب تنس وملعباً للكرة الطائرة وساحة للتزلج وملعباً متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى مساحات خضراء تبلغ 5000 متر مربع. كما توفر الحديقة مناطق للشواء وأماكن مثالية للاحتفالات والجلسات العائلية لسكان واحة دبي للسيليكون والمناطق المحيطة، كما تضم الحديقة منطقة رملية مناسبة للعب الأطفال.

وتوفر «نورث بارك» كذلك العديد من الخدمات ضمن حرصها الدائم على ضمان الراحة والسلامة العامة والأمان ووسائل الترفيه التي تتوفر في أنحاء الحديقة. وللحديقة مقاعد ذكية تستمد كامل طاقتها من الألواح الشمسية وتحولها إلى مقاعد مبردة ومنافذ شحن الهواتف الذكية وجمع البيانات والعديد من المزايا الأخرى. كما تم تزويدها بنظام إضاءة ذكي يعمل على مستشعرات الحركة.