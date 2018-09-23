تقنية التعرّف على الوجه تغزو المطارات

المصدر: Ⅶ نيويورك - وكالات

اعتمدت العديد من المطارات حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية على تقنية التعرف على الوجه لتسهيل عملية التحقق من هوية الركاب، وحديثاً أعلنت شركة «دلتا» أنها ستلجأ إلى ميزة التعرف على الوجه في مطار «هارتسفيلد جاسكون أتلانتا» الدولي في وقت لاحق من هذا العام.

وذكر موقع تقني أميركي أن مسح الوجه البيومتري سيكون اختيارياً لمواطني الولايات المتحدة فقط، إذ من المقرر أن يكون متاحاً كخيار لتوفير الوقت للمسافرين الذين يريدون تسجيل الوصول، وأولئك الذين لا يرغبون في مسح وجوههم يمكنهم رفض هذا الأمر واتباع الطرق التقليدية داخل المطار.

وسيتم جمع البيانات وتخزينها لمدة أسبوعين، على الرغم من أن سجلات الخروج يمكن أن يتم الاحتفاظ بها لأكثر من عقد من الزمن للمواطنين الأميركيين وأصحاب البطاقات الخضراء، وأكثر من سبعة عقود للزوار.