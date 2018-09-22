الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي يفتحان آفاقاً واسعة للمؤسسات

المصدر: دبي - البيان

تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي بفتح آفاق جديدة للمؤسسات لتمكينها من حل المشاكل المعقدة. ولكنها إلى جانب ذلك تؤثر تأثيراً هائلاً في البنية التحتية، وعمليات تقنية المعلومات في المؤسسة، حيث إن 4% فقط من مديري تقنية المعلومات حول العالم لديهم مشاريع قيد الإنتاج تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقاً لمؤسسة «غارتنر».

وسيشهد هذا الرقم نمواً ضخماً خلال السنوات القليلة المقبلة، وحينها ستواجه دوائر تقنية المعلومات صعوبة كبيرة في إدارة كميات العمل الجديدة، وأنماط الحركة الجديدة والعلاقات الجديدة مع العمل. ولمساعدة المؤسسات في مواجهة تلك التحديات الناشئة، تكشف سيسكو عن أولى خدماتها المصممة من الصفر لتناسب عمل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي.

وتعمل خدمة سيسكو UCS الجديدة على تسريع التعلّم العميق، وهو شكل من أشكال التعلّم الآلي يعتمد على الحوسبة بشكل كبير، ويستخدم الشبكات العصبية ومجموعات البيانات الكبيرة لتدريب أجهزة الحاسوب على القيام بالمهام المعقدة. يحتوي الخادم على وحدات معالجة رسومية فائقة القوة من NVIDA وهو مصمم لتسريع العديد من طبقات برمجيات التعلّم الآلي الأشهر حالياً.

يمكن لعلماء البيانات والمطورين إجراء التجارب على التعلّم الآلي على جهاز حاسوب محمول، ولكن التعلّم العميق على نطاق كبير يحتاج إلى قدرات أكبر بكثير للحوسبة؛ فالأمر يتطلب بنية لتقنية المعلومات تتسم بقدرتها على التعامل مع مجموعة ضخمة من البيانات والأدوات، التي تستفيد من تلك البيانات وتستخدمها في التعلّم.

ولهذا السبب تعمل سيسكو مع شركائها في المجال التكنولوجي للتحقق من جدوى أكثر أدوات التعلّم الإلكتروني المعاصرة شيوعاً؛ وذلك للمساعدة في تبسيط عمليات التطبيق، وتسريع الزمن اللازم للحصول على الأفكار والرؤى.